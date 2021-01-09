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Никита Нестеров наигрывался в третьей паре защитников «Калгари»

Никита Нестеров наигрывался в третьей паре защитников «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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«Калгари Флэймз» продолжает подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Пэт Стейнберг на своей странице в «Твиттере».

Российский защитник Никита Нестеров попал в третью пару обороны «огоньков».

Пятёрки выглядят следующим образом:

Маркстрём (Риттих);
Джиордано — Андерссон, Ткачук — Линдхольм — Дюбе;
Ханифин — Танев, Годро — Монахан — Симон;
Вялимяки — Нестеров, Манджапане — Баклунд — Лейво;
Макей — Стоун, Лучич — Райан — Нордстрём.

Напомним, в конце октября 2020 года Никита Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз». Заработная плата 27-летнего игрока составит $ 700 тыс.

Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.

Никита Нестеров подписал контракт с «Калгари»
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