Никита Нестеров наигрывался в третьей паре защитников «Калгари»

«Калгари Флэймз» продолжает подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Пэт Стейнберг на своей странице в «Твиттере».
Российский защитник Никита Нестеров попал в третью пару обороны «огоньков».
Пятёрки выглядят следующим образом:
Маркстрём (Риттих);
Джиордано — Андерссон, Ткачук — Линдхольм — Дюбе;
Ханифин — Танев, Годро — Монахан — Симон;
Вялимяки — Нестеров, Манджапане — Баклунд — Лейво;
Макей — Стоун, Лучич — Райан — Нордстрём.
Напомним, в конце октября 2020 года Никита Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз». Заработная плата 27-летнего игрока составит $ 700 тыс.
Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.
- 9 января 2021
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