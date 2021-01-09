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«Чикаго»: Кроуфорд поразил целое поколение фанатов «Блэкхоукс», принеся городу два Кубка

«Чикаго»: Кроуфорд поразил целое поколение фанатов «Блэкхоукс», принеся городу два Кубка
Хоккей / НХЛ 0
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В «Чикаго Блэкхоукс» отреагировали на решение экс-голкипера команды Кори Кроуфорда завершить карьеру.

«Кори занимает особое место в нашей организации, в сердцах наших болельщиков и в истории спорта Чикаго. Мы поздравляем Кори, ценя его игровую карьеру, достойную Зала славы, — ту, что мы чествуем сегодня вместе с ним как с членом семьи „Блэкхоукс“.

«Кроу» — не только один из величайших вратарей в истории франшизы «Чикаго Блэкхоукс», но и опора нашего сообщества на протяжении всей своей карьеры. С 260-ю победами в регулярном сезоне и 52-мя рекордными для команды победами в постсезонье он поразил целое поколение фанатов «Блэкхоукс» за последние десять с лишним лет, принеся городу Чикаго два Кубка Стэнли. Мы желаем ему, его жене Кристи и сыновьям Куперу и Камдену всего наилучшего в следующей главе жизни», — говорится на официальном сайте команды.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру
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