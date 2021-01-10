Скудра: просто бездарно пропустили два гола. Очень по-детски, очень легко, безответственно

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4).
«Обидно, что при счёте 1:0 мы не забили второй гол, имея несколько хороших моментов. Просто бездарно пропустили две шайбы, очень по-детски, очень легко, наверное, где-то даже безответственно. Наверное, наша игра в обороне – она лёгкая. Мы должны забивать моменты у ворот соперника. Если будем столько создавать и забивать по одному голу, то выиграть будет сложно, точнее невозможно. В матчах, когда мы выигрывали, команда много забивала.
Встреча была в чем-то похожа на матч с Минском – столько создали, а забили всего один, этого недостаточно. На второй период вышли заряженными, создавали возможности, получили большинство, моменты были, но завершение было лёгким. Соперник воспользовался нашими ошибками, пару раз приехал к нам в зону – и результат уже 1:4. Здесь всё просто: не забиваешь, даешь возможности – и такой счёт», – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.
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