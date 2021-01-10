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Яруллин — о тройке Хартикайнена: конкретно под игроков подстраиваться не будем

Яруллин — о тройке Хартикайнена: конкретно под игроков подстраиваться не будем
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым», которое пройдёт в Уфе 10 января и начнётся в 14:30 мск.

«Салават Юлаев» — хорошая, амбициозная команда, играет в атакующий хоккей. Все матчи с ними проходят нелегко, на такие матчи обе команды хорошо настраиваются. Каждая встреча получается зрелищной. Надеюсь, на этот раз всё пройдёт так же и зрители останутся довольны.

Как сыграть против тройки Хартикайнена? Мы должны играть по своей системе, в свой хоккей, которого требует от нас тренерский штаб. Конкретно под игроков подстраиваться не будем. Да, они хорошие хоккеисты, с атакующими качествами, но в каждой команде есть ребята, которые хорошо играют впереди, поэтому под всех подстроиться не получится. Будем делать то, что требуют от нас тренеры, и играть в свой хоккей», — цитирует Яруллина пресс-служба казанского клуба.

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