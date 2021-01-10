Тренер «Ак Барса»: легионеры «Салавата» показывают сильный хоккей. Нужно убрать потери
Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт сегодня, 10 января. Начало – в 14:30 мск.
«У нас была непростая предыдущая встреча с «Трактором», надо отдать должное сопернику. Не все получалось, но наша команда проявила самоотверженность, командный дух, стремление к победе и за счёт этого выиграла. Сегодня «зеленое дерби», сильный соперник. Настраиваемся на матч и хотим выиграть.
В чём сильные стороны соперника? Хорошие легионеры. Они показывают сильный хоккей, много играют в атаке. Нам нужно убрать потери шайбы, меньше удаляться. Учитываем нюансы их игры, но делаем ставку на действия своей команды», – цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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