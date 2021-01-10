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Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном (56 матчей) сезоне НХЛ?

Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном (56 матчей) сезоне НХЛ?
Хоккей / НХЛ 0

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном сезоне НХЛ?».

Пройти опрос можно на Quiz.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

За какой командой вы будете следить с особым интересом в новом сезоне НХЛ?
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