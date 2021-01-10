«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: опубликованы составы команд на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Очередное «зелёное дерби» состоится сегодня, 10 января. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Коробов, Кузьмин, Башкиров — Пименов — Картаев.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн),
Мёрфи — Викстранд, Доус — Да Коста — Воронков;
Яруллин — Журавлёв, Галиев — Любимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Песонен — Фисенко — Петров;
Юдин, Лукоянов — Глухов — Дыняк, Сафонов.
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