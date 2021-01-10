«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: опубликованы составы команд на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Очередное «зелёное дерби» состоится сегодня, 10 января. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Коробов, Кузьмин, Башкиров — Пименов — Картаев.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн),

Мёрфи — Викстранд, Доус — Да Коста — Воронков;

Яруллин — Журавлёв, Галиев — Любимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Песонен — Фисенко — Петров;

Юдин, Лукоянов — Глухов — Дыняк, Сафонов.