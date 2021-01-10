Светлов: концовка получилась валидольной. Соперник рисковал всем и вся, заставил ошибаться

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4). В ходе третьего периода «тигры» вели — 4:1, но позволили сопернику вернуться в игру и возродить интригу в матче.

«Очень хорошая, интересная игра. Перед началом сказал ребятам, что соперник непростой. У нас и у «Куньлуня» ещё есть шансы на плей-офф, поэтому будет борьба до конца. Концовка получилась валидольной, но хорошо, что победили. Расслабленности не было, «Куньлунь» активно и агрессивно играет в атаке.

Североамериканские игроки умеют действовать в давление. В конце соперник рисковал всем и вся, заставил нас ошибиться. Учимся, к сожалению, на своих ошибках. Очень рад, что Матвей Заседа забил сегодня две шайбы, его сочетание получилось хорошим», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.