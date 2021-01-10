Светлов: концовка получилась валидольной. Соперник рисковал всем и вся, заставил ошибаться

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4). В ходе третьего периода «тигры» вели — 4:1, но позволили сопернику вернуться в игру и возродить интригу в матче.
«Очень хорошая, интересная игра. Перед началом сказал ребятам, что соперник непростой. У нас и у «Куньлуня» ещё есть шансы на плей-офф, поэтому будет борьба до конца. Концовка получилась валидольной, но хорошо, что победили. Расслабленности не было, «Куньлунь» активно и агрессивно играет в атаке.
Североамериканские игроки умеют действовать в давление. В конце соперник рисковал всем и вся, заставил нас ошибиться. Учимся, к сожалению, на своих ошибках. Очень рад, что Матвей Заседа забил сегодня две шайбы, его сочетание получилось хорошим», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
- 10 января 2021
-
14:25
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:10
-
12:47
-
12:36
-
11:59
-
11:40
-
11:15
-
10:51
-
10:26
-
10:15
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:59
-
08:35
-
08:24
-
08:10
- 9 января 2021
-
23:53
-
23:25
-
23:01
-
22:34
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:23
-
21:00
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:32
-
20:16
-
20:10