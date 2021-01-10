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Лукашенко — о возможном лишении Беларуси ЧМ-2021: это будет полный позор

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лукашенко — о возможном лишении Беларуси ЧМ-2021: это будет полный позор
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.

«Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила варианты переноса ЧМ-2021 из Минска главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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