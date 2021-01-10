Лукашенко — о возможном лишении Беларуси ЧМ-2021: это будет полный позор

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска.

«Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила варианты переноса ЧМ-2021 из Минска главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.