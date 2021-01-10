Заседа: будем стараться развивать свою игру. Как говорят: сел на коня – веди его

Нападающий «Амура» Матвей Заседа прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4). В этом матче российский форвард оформил первый дубль в карьере, причём первая шайба стала для него дебютной на уровне лиги. Также Матвей записал на свой счёт голевую передачу.

«Хороший матч с большим количеством голов, это понравилось болельщикам. Очень рад забросить первую шайбу в КХЛ при родных трибунах. Благодарен партнёрам за помощь, будем стараться развивать свою игру. Как говорят: сел на коня – веди его. «Куньлунь» — хорошая команда, которая также стремится набрать очки. Отсюда и такая нервная концовка. Мы всегда верим в победу, никакой расслабленности сегодня не было», — цитирует Заседу пресс-служба КХЛ.