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«Салават» забил 40-й гол в большинстве за сезон, больше только у «Авангарда»

«Салават» забил 40-й гол в большинстве за сезон, больше только у «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

Подопечные Томи Лямся дважды реализовали большинство в этом матче усилиями Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена. Благодаря точному броску Кадейкина «Салават» достиг отметки в 40 заброшенных шайб при игре в большинстве. 12 голов из 41 уфимцы забили, когда на льду было сочетание Ларсен, Кадейкин, Маннинен, Хартикайнен, Гранлунд, которое впервые заиграло в полном составе в ноябрьском матче с московским «Динамо».

Топ-3 по голам в большинстве: «Авангард» — 46, «Салават Юлаев» — 41, «Ак Барс» — 39.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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