Банк подал на форварда «Сан-Хосе» Эвендера Кейна иск на $ 8,3 млн

Американский банк Centennial Bank подал иск в Федеральный суд Флориды на нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвендера Кейна за неуплату кредитов, потребовав от игрока $ 8,3 млн, сообщает Sanjosehockeynow.com.
Centennial Bank утверждает, что в 2018 году Кейн получил кредит в размере $ 3,9 млн, гарантом которого стал его 7-летний контракт с «Шаркс». Дополнительные займы также были обеспечены контрактом хоккеиста. «Сан-Хосе» был обязан платить банку напрямую из заработной платы Кэйна, но в октябре 2019 года Centennial Bank перестал получать депозиты от «акул».
Кроме того, Кейн пропустил платеж за декабрь 2019 года и с тех пор не производил никаких платежей. По состоянию на декабрь 2020 года Кейн должен $ 7,8 млн в виде непогашенного тела кредита, $ 503 тыс. процентов и $ 90 тыс. комиссионных.
Эвандер Кейн является одним из лидеров Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), который создан для борьбы с проявлениями расизма в хоккее. Ранее организация хотела получить от НХЛ $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.
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