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«Салават Юлаев» пять раз реализовал большинство в матче с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» пять раз реализовал большинство в матче с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

В этой встрече «Салават Юлаев» пять раз реализовал большинство: отличились Александр Кадейкин, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен (трижды). Трижды уфимцы забили при игре «пять на четыре» и два раза в формате «пять на три». «Ак Барс» завершил встречу с 22 минутами штрафа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.

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