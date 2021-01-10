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В матче с «Ак Барсом» Теэму Хартикайнен впервые оформил покер в КХЛ. Видео

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал финский форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, который забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. 30-летний нападающий впервые оформил покер в матче КХЛ.

Кроме того, Хартикайнен повторил рекорд лиги среди финских игроков, набрав 50 (21+29) очков в 37 матчах регулярного чемпионата. В сезоне-2008/2009 форвард «Атланта» Эса Пирнес набрал 50 (22+28) очков в 51 матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.