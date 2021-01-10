«Ак Барс» — об эмоциях Дыняка и Алексеева: следующее «зелёное дерби» будет интересным
Пресс-служба «Ак Барса» в «Твиттере» прокомментировала словесную перепалку форварда Никиты Дыняка с защитником «Салавата Юлаева» Александром Алексеевым в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Следующее «зелёное дерби» будет интересным», — говорится в сообщении клуба.
Эпизод случился в концовке встречи, когда Дыняк попал клюшкой по лицу Алексееву и получил двойной малый штраф. Через 23 секунды уфимцы реализовали большинство, установив окончательный счёт в матче – 7:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.
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