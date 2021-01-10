Квартальнов: удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. У нас одному парню нос сломали

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:7).
«Я думаю, что равная была игра, но удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. Какие-то удаления были, с какими-то могу не согласиться. Но в таком дерби не мешало бы посмотреть и команду соперника. У нас одному парню нос сломали, удар в голову чистый был, не знаю. А что мы сыграли слабо сыграли в меньшинстве – это факт.
Только ли с удалениями связан провал «Ак Барса» в третьем периоде или были другие причины? Не думаю, было очень много удалений. Мы не могли перевернуть игру. И в концовке, которая могла что-то решить, у нас не было шансов. Насколько обидно прерывать победную серию из 10 матчей? Я повторюсь, что мы не смотрим на это. Команда Уфы хорошо сыграла в большинстве, мы первые две шайбы пропустили с одной точки. И вообще очень много голов сегодня пропустили.
Почему решили поставить Тимура Билялова? Мы заранее планируем, как менять игроков и вратарей. Сегодня должен был играть Билялов, он знал это давно», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
- 10 января 2021
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:29
-
18:13
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:22
-
17:08
-
16:58
-
16:36
-
16:16
-
15:41
-
15:31
-
15:30
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:10
-
12:47
-
12:36
-
11:59
-
11:40
-
11:15
-
10:51
-
10:26
-
10:15
-
09:59
-
09:35
-
09:30