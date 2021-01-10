Квартальнов: удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. У нас одному парню нос сломали

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:7).

«Я думаю, что равная была игра, но удаления 22-4 в нашу пользу – это многовато. Какие-то удаления были, с какими-то могу не согласиться. Но в таком дерби не мешало бы посмотреть и команду соперника. У нас одному парню нос сломали, удар в голову чистый был, не знаю. А что мы сыграли слабо сыграли в меньшинстве – это факт.

Только ли с удалениями связан провал «Ак Барса» в третьем периоде или были другие причины? Не думаю, было очень много удалений. Мы не могли перевернуть игру. И в концовке, которая могла что-то решить, у нас не было шансов. Насколько обидно прерывать победную серию из 10 матчей? Я повторюсь, что мы не смотрим на это. Команда Уфы хорошо сыграла в большинстве, мы первые две шайбы пропустили с одной точки. И вообще очень много голов сегодня пропустили.

Почему решили поставить Тимура Билялова? Мы заранее планируем, как менять игроков и вратарей. Сегодня должен был играть Билялов, он знал это давно», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

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