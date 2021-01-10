Лямся: давили и дожимали «Ак Барс». Это была одна из лучших игр Хартикайнена

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:3).
«Сегодня было всё для отличного хоккея. Болельщики нас гнали, мы играли против лучшей команды лиги. Старались и заслужили победу. В первых периодах было много микропоединков. Этот матч напомнил мне игру плей-офф. Мы выиграли за счёт дисциплины, первого звена и дисциплины. Это была одна из лучших игр Хартикайнена. Но он на льду не один, победила команда. Мы много ловили шайб на себя, нас подтаскивал вратарь.
Почему не сыграл Мухамадуллин? У нас была плановая ротация защитников. Как команде удалось сдержать эмоции и сыграть максимально дисциплинированно? Это всё идёт от игроков. Они понимали важность и ценность матча. Поэтому держали себя в руках.
Почему легионеры не устают в большинстве? Мы каждый день уделяем время большинству. Помимо этого проходят встречи с командой, мы разбираем игру в меньшинстве соперника, делаем выводы. Мы чувствуем себя уверенно, давили и дожимали «Ак Барс», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».
- 10 января 2021
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