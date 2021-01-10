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«Не охочусь на барсов, это незаконно». Хартикайнен прокомментировал разгром «Ак Барса»

«Не охочусь на барсов, это незаконно». Хартикайнен прокомментировал разгром «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:3).

«Отличная игра. Классная победа. Атмосфера на арене была просто супер. Нам помогла дисциплина. Была равная игра, нам удалось держать структуры игры и действовать по плану.

Есть ли у меня фотография с охоты на барса? Ха-ха! Нет, такой фотографии нет. Я не охочусь на барсов, это незаконно.

Моя игра помогла победить, я этому рад. Это круто, забил четыре гола. Что могу сказать о Лукоянове? Я не читал, что он говорил про Марка. Лукоянов вылезал на пятак, его по правилам ударили. Он сам жёсткий игрок, понимает, куда лез. Возможно, это был не матч Билялова. У Казани два хороших вратаря, против них сложно играть», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов
Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.
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