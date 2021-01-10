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Форвард «Йокерита» Джордан Шрёдер продлил результативную серию в КХЛ до 6 матчей

Финский «Йокерит» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 2-й минуте второго периода первую шайбу хозяев забросил защитник Давид Скленичка. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Йонатан Пудас. Таким образом, Шрёдер продлил результативную серию в КХЛ до шести матчей. В 36 матчах регулярного чемпионата американский хоккеист набрал 27 (13+14) очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.