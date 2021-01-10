Гол Окулова в овертайме принёс ЦСКА победу над СКА в «армейском» дерби
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов. В основное время у столичных «армейцев» отличились Артём Сергеев и Иван Телегин. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 16 бросков. У СКА дубль оформил Андрей Кузьменко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Это четвёртое кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 18:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Кузьменко (Морозов, Бурдасов) – 12:23' (5x5) 1:1 Сергеев (Шалунов, Окулов) – 23:21' (5x5) 2:1 Кузьменко (Кемппайнен) – 28:41' (5x4) 2:2 Телегин (Андронов) – 48:40' (5x5) 2:3 Окулов (Шалунов) – 62:55' (3x3)
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