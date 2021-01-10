СКА проиграл пять матчей из последних шести

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
«Армейцы» из Санкт-Петербурга потерпели четвёртое поражение подряд. В шести последних матчах СКА одержал всего одну победу. Четыре матча они проиграли с разницей в одну шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов. В основное время у столичных «армейцев» отличились Артём Сергеев и Иван Телегин. У СКА дубль оформил Андрей Кузьменко.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.
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