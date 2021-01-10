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«Ванкувер» приостановил занятия в тренировочном лагере из-за угрозы коронавируса

«Ванкувер» приостановил занятия в тренировочном лагере из-за угрозы коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19 отменил все занятия в тренировочном лагере, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Занятия и тренировки в тренировочном лагере «Ванкувера» на сегодня отменены. Решение было принято в качестве меры предосторожности из-за потенциального воздействия COVID-19. Подробности относительно расписания будут объявлены позже», — говорится в сообщении.

Это не первый случай в НХЛ, когда клуб был вынужден приостановить занятия в тренировочном лагере. Ранее в составе «Даллас Старз» у шестерых хоккеистов получен положительный результат теста на коронавирус. «Коламбус Блю Джекетс» не допустил 19 хоккеистов к тренировке из-за протокола лиги.

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