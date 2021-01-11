Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игорь Шестёркин отметился ярким спасением в двусторонке «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин отметился ярким спасением в двусторонке «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

25-летний российский вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в двусторонней игре отметился ярким спасением после дальнего броска в противоход. Об этом сообщается в «твиттере» «синерубашечников».

Видео доступно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Отметим, что в команде Шестёркина выступал его соотечественник Павел Бучневич, который занял место правого форварда в первой тройке нападения с Крисом Крайдером и Бреттом Хауденом.

Артемий Панарин в этой двусторонке выступал в роли оппонента Шестёркину. Его партнёрами стали Райан Строум и Каапо Какко.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Шестёркин провёл за «Рейнджерс» 12 встреч, в которых продемонстрировал показатель отражённых бросков 93,2% с коэффициентом надёжности 2,52.

Куинн: Бучневич проводит лучший тренировочный лагерь за время моей работы в «Рейнджерс»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021