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3 российских хоккеиста попали в десятку лучших игроков НХЛ на данный момент

3 российских хоккеиста попали в десятку лучших игроков НХЛ на данный момент
Хоккей / НХЛ 0

В «твиттере» NHL Network опубликован список из 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент, в котором оказались пятеро российских хоккеистов.

Лучшим российским игроком в НХЛ признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, занявший 4-е место в рейтинге, за ним следуют Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 7-е место) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 8-е место). Вне десятки лучших оказались ещё два российских представителя – Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 17-е место) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 18-е место).

Отметим, что первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе – у Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», а замкнул тройку лучших – Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

Василевский является главным претендентом на «Везину» по версии официального сайта НХЛ
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