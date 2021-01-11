3 российских хоккеиста попали в десятку лучших игроков НХЛ на данный момент

В «твиттере» NHL Network опубликован список из 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент, в котором оказались пятеро российских хоккеистов.

Лучшим российским игроком в НХЛ признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, занявший 4-е место в рейтинге, за ним следуют Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 7-е место) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 8-е место). Вне десятки лучших оказались ещё два российских представителя – Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 17-е место) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 18-е место).

Отметим, что первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе – у Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», а замкнул тройку лучших – Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).