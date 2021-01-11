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«Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с Браттом на $ 5,5 млн

«Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с Браттом на $ 5,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Форвард Йеспер Братт подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на два года. В среднем за сезон нападающий будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 5,5 млн.

Минувший сезон Братт провёл в «Нью-Джерси». Шведский форвард принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 16 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "-6".

Братт был задрафтован «Нью-Джерси» в 2016 году в шестом раунде под общим 162 номером. Форвард принял участие в 185 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 100 (37+63) очков. Также на его счету одна встреча в плей-офф.

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