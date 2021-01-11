Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче «Коламбуса»
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче.
Григоренко оформил дубль и отдал две результативные передачи. Другими героями встречи стали датский нападающий Оливер Бьёркстранд, который оформил хет-трик, добавив к нему голевой пас, Кэм Аткинсон, забросивший две шайбы и отдавший столько же результативных передач, а также Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка.
Команда «белых», за которую выступал российский форвард, разгромила команду «синих» со счётом 10:4.
Напомним, летом 2020 года бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.
Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил потенциал Михаила Григоренко
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