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Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче «Коламбуса»

Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче.

Григоренко оформил дубль и отдал две результативные передачи. Другими героями встречи стали датский нападающий Оливер Бьёркстранд, который оформил хет-трик, добавив к нему голевой пас, Кэм Аткинсон, забросивший две шайбы и отдавший столько же результативных передач, а также Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка.

Команда «белых», за которую выступал российский форвард, разгромила команду «синих» со счётом 10:4.

Напомним, летом 2020 года бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.

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