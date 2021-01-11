Епанчинцев — о рекорде по победам подряд: цель «Югры» — 16 побед подряд в плей-офф

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал новый рекорд команды по количеству побед подряд. Вчера ханты-мансийский клуб обыграл «Ермак» со счётом 3:2, одержав 16-ю победу кряду.
«Это большое событие для Ханты-Мансийска. А также для ВХЛ, очень плотной лиги, где каждый может победить каждого и где на 16 мест в плей-офф претендуют — посмотрите в таблицу — 24 команды.
Наверное, цифры в психологическом плане нас немного поддавливали — вчерашний матч с „Ермаком“ получился натужным. Но хорошо, что преодолели прежний рекорд — 15 побед подряд, который был установлен „Югрой“ в прошлом чемпионате. Кстати, мы набираем очки на протяжении 26 встреч — тоже качественный результат.
Отметит ли как-то команда своё достижение? Нужно понимать, что цель „Югры“ в сезоне — не 16 побед подряд в регулярке, а 16 побед в плей-офф. Да, очень хорошо, что мы радуем болельщиков, которые видят матчи любимой команды по ТВ. Но главные события в сезоне будут происходить в розыгрыше Кубка Петрова. Они и поставят итоговую оценку.
Такие серии помогают подготовке к плей-офф? Тут никаких сомнений быть не может. И в психологическом плане, и в игровом — нет ничего лучше побед. Благодарен хоккеистам, что не останавливаются на достигнутом и достают из себя дополнительные ресурсы.
При этом мы чувствуем, что в лиге на нас специально настраиваются — все хотят остановить лидера и его серию. Поэтому последние матчи складываются очень непросто, конкуренция серьёзная. Достаточно сказать, что лучший снайпер „Югры“ и всей ВХЛ Никита Тертышный не мог забить на протяжении семи матчей, но с „Ермаком“ вновь показал эффективность своего броска», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.ru.
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