Штюцле: ребята сделали всё, чтобы нервозность ушла. Но мне надо проявить себя

Новичок «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле поделился впечатлениями от первой тренировки с командой.



«Поначалу я нервничал, но ребята сделали всё, чтобы нервозность ушла, так что на льду с ними я чувствовал себя хорошо и комфортно. День получился очень эмоциональным. Ребята сделали всё, чтобы мне было легко вписаться.



Мне, конечно, приятен ажиотаж. Но сперва мне надо доказать свои способности на этом уровне. Это моя цель. Надеюсь, проведу хороший тренировочный лагерь. Классно, что все так рады, но сначала мне надо себя проявить и хорошо играть. На данный момент это первый шаг.



Дерек Степан — прекрасный наставник. Он здорово мне помог во время карантина с вопросами еды и прочего. Мы тренировались в отеле и быстро сошлись. Он отличный парень, настоящий лидер. Было здорово общаться с таким классным ветераном. Надеюсь, я многому у него научусь», — приводит слова Штюцле пресс-служба НХЛ.

Штюцле провёл первую тренировку в лагере «Оттавы». Он работал в одном звене с Дадоновым