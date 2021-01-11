Лафренье забил первый гол за «Рейнджерс» в двусторонке, пробив Шестёркина

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье забросил первую шайбу за команду, отличившись в тренировочном матче.



Канадец пробил российского голкипера Игоря Шестёркина, убежав один на один.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Напомним, Лафренье был задрафтован «Нью-Йорком» в 2020 году под первым номером. В октябре канадец подписал трёхлетнее соглашение с «Рейнджерс».



После драфта 19-летнему форварду пришлось отказаться от любимого номера. Лафренье родился 11 октября 2001 года и на протяжении всей карьеры выступал под 11-м номером. Однако этот номер выведен из обращения в «Рейнджерс» в честь легендарного Марка Мессье. Торжественная церемония прошла в 2006 году. В итоге Лафренье выбрал 13-й номер.



В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе прошлого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.