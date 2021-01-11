Вудкрофт: у «Динамо» вне игры бригада по реализации большинства. Но работаем над этим

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о предстоящем матче с «Металлургом», способах решения кадровых проблем и подчеркнул важность поддержки болельщиков.
«Каково состояние здоровья Бреннена Менелла и Райана Спунера? Оба травмированы, они не сыграют сегодня.
Травмированы два лучших хоккеиста при игре в большинстве во всей лиге — Райан Спунер и Бреннан Менелл. Травмирован лучший игрок в лиге по игре перед чужими воротами Роб Клинкхаммер, также восстанавливается Брэндон Козун. Эти игроки делали наше большинство эффективным. То есть у нас вылетела целая бригада по реализации большинства. Но мы работаем над этим. В сегодняшнем матче хотим показать, что умеем играть в большинстве и в такой ситуации. И я надеюсь, что у нас всё получится.
«Металлург» занимает одно из последних мест в лиге по игре в первых периодах? Любую встречу важно начинать уверенно, быстро, качественно. Если ваша статистика правдива, то, безусловно, нам нужно стартовый отрезок провести максимально быстро и результативно.
Болельщики очень помогают нам, и все ребята это чувствуют. Мы хотим, чтобы зрители получали удовольствие от нашей игры. Мы очень много работаем, и нам важно, чтобы болельщики приходили на наши матчи. И не важно, кто сегодня будет в составе. Все ребята будут биться до конца, все хотят, чтобы город и болельщики гордились своей командой», — сказал Вудкрофт в утреннем шоу «В одном звене».
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