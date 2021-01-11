«Нефтехимик» расторг контракт с Константином Барулиным
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Константином Барулиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Напомним, минувшей весной клуб подписал новое соглашение с вратарём.
В нынешнем сезоне 36-летний Барулин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, в среднем за матч пропуская 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.
Прошедший сезон стал для Барулина первым в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 голкипер одержал 15 побед в 41 матче, пропуская в среднем за встречу 2,57 шайбы и отражая 90,5% бросков. В плей-офф Барулин потерпел три поражения в четырёх матчах (коэффициент надёжности — 1,94, процент отражённых бросков — 93,9).
Барулин – второй вратарь в истории КХЛ, который провёл 500 матчей в регулярных чемпионатах
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