Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
В первый игровой день, в ночь с 13 на 14 января, будет сыграно пять матчей:
1:30 мск. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
03:00 мск. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс».
04:00 мск. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс».
06:00 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс».
06:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
Отметим, что для серебряного призёра прошлого сезона «Даллас Старз» расписание будет пересмотрено из-за случаев заражения коронавирусом в команде.
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