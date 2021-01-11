Валентенко — о переломе челюсти: два месяца проходил с закрытым ртом, через трубочку ел

Экс-защитник омского «Авангарда», московского «Динамо», «Спартака» Павел Валентенко, принявший решение завершить карьеру, рассказал о самой серьёзной травме в карьере.



«Какая травма была самой жуткой? Наверное, перелом челюсти. Я два месяца проходил с закрытым ртом, не мог есть. Сходил с ума от голода в первые три недели, когда организм только привыкал. В плане восстановления тяжелей всего было перенести три операции на плече. Четыре операции на коленях тоже были неприятны. Самое сложное восстановиться после. Когда ты лежишь с плечом полгода и думаешь: «А смогу ли я вернуться на тот же уровень?» Депрессия, мысли плохие — всё это непросто. Но потом выздоравливаешь, и всё на свои места встаёт.



Через трубочку питался, когда челюсть была сломана? Да. В день я съедал где-то 40 детских пюрешек. Плюс бульоны пил. Но с моим аппетитом это все ни о чём.



На сколько похудел? Ровно на 10 кг.



В финале Кубка Стэнли — 2019 Здено Хара играл со сломанной челюстью? Я сам не представляю, как он играл. Но мне врач объяснял, что есть разные виды перелома челюсти. У меня был перелом со смещением в двух местах. Если бы я вышел играть, то при малейшем столкновении у меня бы челюсть опять сместилась и нужна была бы ещё одна операция. Что касается Хары, то там наверняка врачи всё контролировали. Поступок Хары меня вдохновляет, его самоотверженность и желание помочь команде. Я бы, наверное, в плей-офф тоже играл, несмотря ни на что.



Часто ли сейчас старые болячки дают о себе знать? Раньше было море по колено, а сейчас смена погоды даёт о себе знать, начинают болеть суставы и колени. В общем, возраст даёт о себе знать.



Много ли обезболивающих съел за хоккейные годы? Очень много, но сейчас таких болей нет, я и не ем. Если боль терпимая, то не стоит лишний раз глотать таблетки», — приводит слова Валентенко Sport24.

Валентенко: не задумываюсь о следующем сезоне, возможно, что завершу карьеру