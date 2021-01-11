Фазель: ситуация сейчас отличается от того, что было в 2014-м. На нас оказывается давление

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с Александром Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси отличается от той, что была в 2014 году.
«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту проблему. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат.
Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас стали оказывать очень большое давление. Но у нас чёткая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — приводит слова Фазеля «Спорт.TUT.BY».
Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.
Чемпионат мира в 2014 году также принимал Минск.
- 11 января 2021
-
16:26
-
15:27
-
14:51
-
13:47
-
13:09
-
13:00
-
12:15
-
11:01
- 10 января 2021
-
14:00
-
13:10
- 8 января 2021
-
22:50
-
01:38
- 5 января 2021
-
22:35
-
22:00
- 31 декабря 2020
-
11:30
- 29 декабря 2020
-
18:08
-
16:15
- 28 декабря 2020
-
17:45
-
12:03
- 27 декабря 2020
-
22:21
-
17:41
- 22 декабря 2020
-
23:40
-
15:46
- 20 декабря 2020
-
23:26
- 18 декабря 2020
-
12:01
-
11:37
-
10:55
-
09:35
-
08:45
- 17 декабря 2020
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
21:07
-
17:40
- 16 декабря 2020
-
13:11