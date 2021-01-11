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Фазель: ситуация сейчас отличается от того, что было в 2014-м. На нас оказывается давление

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: ситуация сейчас отличается от того, что было в 2014-м. На нас оказывается давление
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с Александром Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси отличается от той, что была в 2014 году.

«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту проблему. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат.

Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас стали оказывать очень большое давление. Но у нас чёткая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — приводит слова Фазеля «Спорт.TUT.BY».

Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

Чемпионат мира в 2014 году также принимал Минск.

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