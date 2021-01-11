Барулин: не собираюсь заканчивать карьеру, мне рановато об этом думать

Вратарь Константин Барулин прокомментировал уход из нижнекамского «Нефтехимика», а также развеял слухи о завершении карьеры.



«Не планирую заканчивать карьеру, мне ещё рановато об этом думать. Сейчас на связи со своим агентом, рассматриваем и обсуждаем различные варианты», — сказал Барулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, сегодня, 11 января, нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Константином Барулиным.



В нынешнем сезоне 36-летний Барулин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, в среднем за матч пропуская 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.



Прошедший сезон стал для Барулина первым в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 голкипер одержал 15 побед в 41 матче, пропуская в среднем за встречу 2,57 шайбы и отражая 90,5% бросков. В плей-офф Барулин потерпел три поражения в четырёх матчах (коэффициент надёжности — 1,94, процент отражённых бросков — 93,9).

«Нефтехимик» расторг контракт с Константином Барулиным