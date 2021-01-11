«Это издевательство». Глава МИД Финляндии высказался против проведения ЧМ-2021 в Беларуси

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира, который должен пройти в Беларуси и Латвии.

«В этих условиях будет издевательством играть в хоккей в стране, где Александр Лукашенко использует чемпионат мира для укрепления своей власти в период серьёзных нарушений прав человека.

Я разговаривал вчера поздно вечером с министром иностранных дел Чехии. Он заявил, что у него такая же позиция. Я обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Мааса и со словацким министром иностранных дел. Я, вероятно, ещё поговорю с министром иностранных дел Латвии. Да, не следует смешивать спорт и политику, но мой собственный опыт показывает, что спортивное сообщество весьма чутко относится к вопросам прав человека. Было бы важно, чтобы это отразилось и на этой ситуации.

Конечно, решение принимают сами спортсмены и спортивные федерации, но мне было бы очень грустно, если ЧМ в Беларуси будет использован для укрепления власти Лукашенко. Я также думал о роли спонсоров, как внутренних, так и европейских. Неужели они хотят, чтобы их логотипы появились в Беларуси в таком контексте? Не думаю, что это хорошо и для спонсоров», – приводит слова Хаависто by.tribuna.com со ссылкой на Yle.