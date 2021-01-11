Степан — о Штюцле: шутили с женой, что я усыновил 18-летнего парня из Германии
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дерек Степан поделился впечатлениями от первой тренировки с новичком клуба Тимом Штюцле.
«Он хороший парень. Мы шутили с женой, что дома у меня три ребенка, а сейчас я усыновил 18-летнего парня из Германии», — приводит слова Степана пресс-служба НХЛ.
Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.
В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, где набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4». На МЧМ-2021 немецкий форвард отыграл в пяти матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». Он был признан лучшим нападающим турнира.
Штюцле провёл первую тренировку в лагере «Оттавы». Он работал в одном звене с Дадоновым
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