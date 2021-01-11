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Тихановская: Фазель медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к народу Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тихановская: Фазель медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к народу Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала встречу президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с Александром Лукашенко.

«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой ИИХФ. Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключённые сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к белорусскому народу.

Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесён из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать», – приводит слова Тихановской её пресс-служба в телеграм-канале.

Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

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