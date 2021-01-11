Тихановская: Фазель медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к народу Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала встречу президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с Александром Лукашенко.
«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой ИИХФ. Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключённые сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к белорусскому народу.
Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесён из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать», – приводит слова Тихановской её пресс-служба в телеграм-канале.
Напомним, что в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.
- 11 января 2021
-
18:05
-
16:26
-
15:27
-
14:51
-
13:47
-
13:09
-
13:00
-
12:15
-
11:01
- 10 января 2021
-
14:00
-
13:10
- 8 января 2021
-
22:50
-
01:38
- 5 января 2021
-
22:35
-
22:00
- 31 декабря 2020
-
11:30
- 29 декабря 2020
-
18:08
-
16:15
- 28 декабря 2020
-
17:45
-
12:03
- 27 декабря 2020
-
22:21
-
17:41
- 22 декабря 2020
-
23:40
-
15:46
- 20 декабря 2020
-
23:26
- 18 декабря 2020
-
12:01
-
11:37
-
10:55
-
09:35
-
08:45
- 17 декабря 2020
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
21:07
-
17:40