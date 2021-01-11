«Спартак» — «Локомотив»: стали известны составы команд

«Спартак» и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 11 января. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);

Юсе — Кулик, Широков — Ганзл — Радил;

Зубарев — Соколов, Никонцев — Чернов — Фёдоров;

Рылов — Сериков, Талалуев — Торченюк — Бакош;

Пивцакин, Авершин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Осипов, Петерссон — Ткачёв — Коршков;

Мисюль — Марченко, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Баранцев — Черепанов, Дарьин — Алексеев — Беляев;

Малышев — Савченко, Берёзкин — Ильенко — Коваленко.