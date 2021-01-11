Р. Ротенберг: Подколзин будет играть за СКА в следующем матче. Он важный игрок для нас

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг опроверг слухи о предвзятом отношении к нападающему Василию Подколзину в «армейском» клубе из-за отказа продлить контракт.
«Это фейковые новости, которые кто-то выдумал. Василий останется в СКА, он в команде и будет играть за нас в следующем матче. Сейчас мы сосредоточены на плей-офф. Нужно заработать своё время на льду. Василий — очень важный игрок для нас», — приводит слова Ротенберга североамериканский журналист Рик Даливал в своём «твиттере».
По словам Ротенберга, Подколзин не будет переведён из СКА в низшие лиги. Также он признал, что в этом сезоне велись переговоры о продлении контракта с форвардом.
Напомним, Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ—2019 под 10-м номером. 19-летний хоккеист подпишет контракт с канадским клубом после истечения срока соглашения со СКА.
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