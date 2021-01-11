Сын спортивного директора «Автомобилиста» оформил первый шат-аут в КХЛ

«Автомобилист» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на арене «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Свой первый шат-аут в КХЛ оформил 23-летний голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс, который отразил 26 бросков. Отец Владислава — Олег Гросс является спортивным директором екатеринбургского клуба.

Владислав Гросс родился 3 января 1998 года в Новокузнецке, воспитанник «Салавата Юлаева». C 2016 года выступал за «Авто», всего в МХЛ сыграл 80 матчей, одержал 47 побед, отразил 2015 бросков (92,4%), в семи матчах не пропустил ни одной шайбы. В прошлом году он дебютировал за «Автомобилист» в КХЛ. Матч с «Йокеритом» стал для него пятым в лиге.