Майк Хоффман подписал однолетний контракт с «Сент-Луисом» на $ 4 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с бывшим нападающим «Флориды Пантерз» Майком Хоффманом. Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на один год. Общая сумма сделки составит $ 4 млн.

Согласно предыдущему контракту Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 на счету канадца в 69 встречах 59 (29+30) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 493 матча, забросил 172 шайбы и отдал 187 результативных передач при показателе полезности «–19» и 177 минутах штрафа. Хоффман был выбран клубом «Оттава Сенаторз» в пятом раунде под общим 199-м номером на драфте-2009.