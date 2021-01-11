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«Ванкувер» выставил на уэйвер самого дорогого форварда команды Эрикссона с окладом $ 6 млн

«Ванкувер» выставил на уэйвер самого дорогого форварда команды Эрикссона с окладом $ 6 млн
Хоккей / НХЛ 0

35-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон выставлен на драфт отказов, информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Эрикссон провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф Луи принял участие в 10 матчах и не набрал ни одного очка. Любопытно, что Луи является самым дорогим нападающим команды. Его контракт со среднегодовой зарплатой $ 6 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.

На драфт отказов канадский клуб выставил также Свена Берчи, Гийома Бризбуа, Джастина Бейли, Тайлера Граовака и Эштона Саутнера.

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