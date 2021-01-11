«Детройт» выставил Евгения Свечникова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов российского нападающего Евгения Свечникова, сообщает Detroit Free Press. В межсезонье форвард подписал с американским клубом однолетний контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В 51 матче за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников записал на свой счёт 25 (11+14) очков.

Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером. Всего в НХЛ он провёл 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка.