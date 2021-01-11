Михеев тренируется в 3-м звене «Торонто», Барабанов — в 4-м со Спеццой и Симмондсом

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» начал подготовку к новому сезону. Российский форвард Илья Михеев тренируется в третьем звене команды. Он работает в сочетании с Александром Керфутом и Заком Хайманом. Об этом сообщает журналист TSN Кристен Шилтон в своём «твиттере».

Новичок «Торонто» Александр Барабанов тренировался в четвёртой тройке с Джейсоном Спеццой и Уэйном Симмондсом.

В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «–1». В межсезонье он заключил новое двухлетнее соглашение с «Торонто». По контракту россиянин заработает $ 3,29 млн ($ 1,645 млн за сезон).