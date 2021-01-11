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Скабелка: после третьего гола «Спартака» нужно было взять тайм-аут и успокоить ребят

Скабелка: после третьего гола «Спартака» нужно было взять тайм-аут и успокоить ребят
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4).

«Спартак» владел инициативой на протяжении всего матча, в начале Эдди (Паскуале) дал нам возможность не пропустить. Голы на контратаках дали нам возможность двигаться дальше, в принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника. После третьего гола, наверное, нужно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят и довести основное время до ничьей, но не смогли. Все матчи со «Спартаком», за исключением первого, были «от ножа», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.

«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Локомотив»
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