Скабелка: после третьего гола «Спартака» нужно было взять тайм-аут и успокоить ребят

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4).

«Спартак» владел инициативой на протяжении всего матча, в начале Эдди (Паскуале) дал нам возможность не пропустить. Голы на контратаках дали нам возможность двигаться дальше, в принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника. После третьего гола, наверное, нужно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят и довести основное время до ничьей, но не смогли. Все матчи со «Спартаком», за исключением первого, были «от ножа», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.