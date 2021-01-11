Скабелка: после третьего гола «Спартака» нужно было взять тайм-аут и успокоить ребят

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4).
«Спартак» владел инициативой на протяжении всего матча, в начале Эдди (Паскуале) дал нам возможность не пропустить. Голы на контратаках дали нам возможность двигаться дальше, в принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника. После третьего гола, наверное, нужно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят и довести основное время до ничьей, но не смогли. Все матчи со «Спартаком», за исключением первого, были «от ножа», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.
- 12 января 2021
-
00:02
- 11 января 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
21:54
-
21:47
-
21:41
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
19:58
-
19:51
-
19:13
-
18:52
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
16:41
-
16:26
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
14:51
-
14:29
-
13:54
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:25