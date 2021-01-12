Овечкин пропустит 155 матчей в НХЛ из-за локаутов и коронавируса
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за всё время выступлений в Национальной хоккейной лиге не сможет принять участие в 155 матчах регулярного чемпионата по независящим от него причинам.
Российский нападающий пропустил сезон-2004/05 (82 матча) из-за локаута. Ещё Овечкин не сыграл в 34 матчах из-за локаута в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне россиянин пропустил 13 матчей регулярного чемпионата, который был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. В новом сезоне капитан «Кэпиталз» не сыграет ещё в 26 матчах из-за укороченного формата.
За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». Рекорд Уэйна Гретцки, к которому стремится россиянин, – 894 гола в регулярках.
Сколько голов забьёт Овечкин в укороченном (56 матчей) сезоне НХЛ?
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