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Василевский — о Гроссе: играл другой вратарь, и нужно было помочь ему в любом случае

Василевский — о Гроссе: играл другой вратарь, и нужно было помочь ему в любом случае
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:0).

«Команда хорошо отработала. Поздравляю Влада с первым «сухарем» в КХЛ. Сейчас будет выезд и игры через день, восстановимся, и будем дальше продолжать. Другой вратарь играл, и нужно было помочь ему в любом случае. У нас был такой настрой, что нужно помочь вратарю. Мы правильно играли, вчера мы где-то недоработали, и соперник забил свои голы, мы изменили игру и одержали победу», — цитирует Василевского пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 13 января.

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