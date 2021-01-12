«Чикаго» отправил российского нападающего Андрея Алтыбармакяна в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» сократил тренировочный лагерь перед началом нового регулярного чемпионата. В расположение клуба АХЛ «Рокфорд Айсхогс» были отправлены 10 хоккеистов, в число которых вошёл и российский нападающий Андрей Алтыбармакян.
Также в клуб АХЛ отправились Эван Баррэтт, Тим Сёдерлунд, Матей Халупа, Чад Крыс, Михал Теплы, Кэм Моррисон, Алекс Регула, Маккензи Энтвайстл и Риз Джонсон.
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл за «Сочи» в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Он проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч. 2 апреля 2020 года Андрей подписал контракт новичка с «Чикаго».
Алтыбармакян: ничего не поменялось — готовлюсь начать сезон в системе «Чикаго»
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