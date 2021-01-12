«Сан-Хосе» отправил семь человек в фарм-клуб. Мельничук остался в основной команде

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» сократил тренировочный лагерь перед началом нового регулярного чемпионата. В расположение клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» были отправлены семь хоккеистов, в том числе чешский голкипер Йожеф Коренар.
В свою очередь россиянин Алексей Мельничук остался в основной команде «акул». Таким образом, практически наверняка Алексей начнёт сезон НХЛ в качестве третьего голкипера «Шаркс». В нынешнем сезоне 22-летний вратарь выступал на правах аренды за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате КХЛ провёл 14 матчей, в которых ни разу не сыграл на ноль при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,68.
В «Барракуду» также отправились Райан Меркли, Джейкоб Менья, Леан Бергманн, Алекс Труэ, Йоахим Блихфельд и Джейден Хальбгевс.
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